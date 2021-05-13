На курских водоемах будут дежурить 24 спасателя

А в целом по области - около 50 спасателей

В Курске готовят спасателей, которые будут обеспечивать безопасность отдыхающих на муниципальных пляжах. Первая группа из 9 человек уже прошла обучение в региональном учебно-методическом центре. В общей сложности до конца мая предполагается подготовить 24 спасателя, которые будут дежурить на курских водоемах. А в целом по области - около 50 спасателей. Отмечается, что спасатели с многолетним опытом должны подтверждать свою квалификацию каждые три года.Все спасатели перед сезоном должны изучить теоретическую часть курса, правила оказания первой помощи, и продемонстрировать все полученные знания на практике: как пользоваться средствами спасения, управлять лодкой, правильно вытаскивать человека из воды, чтобы он в состоянии шока не навредил ни себе, ни спасателю и ряд других моментов. В обязательном порядке – бросание спасательного округа и конца Александрова.Также началась работа по подготовке городских пляжей – их по-прежнему будет восемь: шесть муниципальных и два частных. Подрядчику предстоит очистить дно водоемов и территорий пляжей от стекла, острых камней, коряг, водных растений и других опасных предметов, благоустроить береговую зону.Купальный сезон в Курской области традиционно стартует 1 июня.