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Лента новостей / В регионе

Летом перевозить курян в Крым будут две авиакомпании

Продажа билетов по направлению Курск – Симферополь уже открыта
Летом перевозить курян в Крым будут две авиакомпании

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Летом перевозить пассажиров из Курска в Симферополь будут две авиакомпании - «РусЛайн» и «ИрАэро».  Продажа билетов по направлению Курск – Симферополь уже открыта. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит около двух часов. Первый прямой рейс состоится 28 мая. Летнее расписание полетов по этому направлению будет действовать до 3 октября. 

«РусЛайн»будет выполнять рейсы:

- по вторникам в период с 1 июня по 28 сентября. Вылет из Курска ровно в полдень, время прилета в Симферополь – 14:15; обратный рейс: вылет из Симферополя в 15:00, время прилета в Курск – 17:15; 
- по субботам полеты будут осуществляться с 5 июня по 25 сентября. Вылет из Курска в 10:15, время прилета в Симферополь – 12:30; обратный рейс: вылет из Симферополя в 15:35, время прилета в Курск – 17:50. 

 Рейсы «ИрАэро»будут осуществляться:

- по пятницам с 28 мая по 1 октября вылет из Курска в 17:15, время прилета в Симферополь – 19:15; обратный рейс: вылет из Симферополя в 14:00, время прилета в Курск – 16:00; 
- по воскресеньям с 30 мая по 3 октября вылет из Курска в 19:55, время прилета в Симферополь – 21:55; обратный рейс: вылет из Симферополя в 16:40, время прилета в Курск – 18:50.

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