Летом перевозить курян в Крым будут две авиакомпании
Продажа билетов по направлению Курск – Симферополь уже открыта
«РусЛайн»будет выполнять рейсы:
- по вторникам в период с 1 июня по 28 сентября. Вылет из Курска ровно в полдень, время прилета в Симферополь – 14:15; обратный рейс: вылет из Симферополя в 15:00, время прилета в Курск – 17:15;
- по субботам полеты будут осуществляться с 5 июня по 25 сентября. Вылет из Курска в 10:15, время прилета в Симферополь – 12:30; обратный рейс: вылет из Симферополя в 15:35, время прилета в Курск – 17:50.
Рейсы «ИрАэро»будут осуществляться:
- по пятницам с 28 мая по 1 октября вылет из Курска в 17:15, время прилета в Симферополь – 19:15; обратный рейс: вылет из Симферополя в 14:00, время прилета в Курск – 16:00;
- по воскресеньям с 30 мая по 3 октября вылет из Курска в 19:55, время прилета в Симферополь – 21:55; обратный рейс: вылет из Симферополя в 16:40, время прилета в Курск – 18:50.