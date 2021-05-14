Пациентов обеспечат препаратами до конца года

Курская область потратит больше миллиарда на закупку льготных лекарств в этом году. Как сообщает региональный комитет здравоохранения, на эти цели планируется выделить дополнительно 300 млн рублей при уточнении областного бюджета. Деньги направят на закупку лексредств для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы, онкологических и некоторых других заболеваний. Пациентов обеспечат данными препаратами до конца года, заверили в комздраве.Как отмечается, средства на федеральных льготников выделяются поэтапно, и их, как правило, недостаточно. За последние 5 лет финансирование увеличилось всего на 10%. Оно поступает по нормативу: на одного гражданина - чуть более 880 рублей в месяц, а средняя стоимость рецепта на обеспечение такого льготника составляет уже 1,4 тысячи рублей. Эти затраты приходится брать на себя региональному бюджету. При этом федеральные льготники имеют право выбрать форму предоставления набора социальных услуг. Подавляющая часть курян-льготников выбирает получение денежных средств, что тоже влияет на поступление финансирования для приобретения льготных лекарственных препаратов.Финансирование из регионального бюджета ежегодно увеличивается. С 2016 года оно возросло на 80%, но, несмотря на это, программа льготного лекарственного обеспечения все равно остается дефицитной. В связи с этим региональный комитет здравоохранения закупает в первую очередь дорогостоящие препараты, которыми пациенты не могут обеспечить себя самостоятельно. В их числе и препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний. Порой финансирование одного такого льготника составляет до 15 млн рублей в месяц.С вопросами льготники могут обращаться на две горячие линии. Одна работает в «Курской фармации» по телефону 50-60-50, звонки принимают с 8 утра до 8 вечера без выходных. Другая организована в областном комитете здравоохранения и продолжит работу по телефону 8 (4712) 58-67-19; линия действует с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 14:00).