В центре Курска сбили женщину, переходившую дорогу

Авария случилась на улице Карла Маркса, напротив "Курскэнерго"

Сегодня в четвертом часу дня в Курске напротив дома №27 по улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие - там сбили женщину.Как сообщили в ГИБДД, 26-летний водитель автомобиля BMW 5 серии ехал со стороны площади Перекальского в сторону Московской площади по улице Карла Маркса и допустил наезд на 47-летнюю горожанку, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.В результате ДТП женщина получила травмы, ей потребовалась госпитализация. Полиция поясняет все причины и обстоятельства этого происшествия.