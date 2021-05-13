  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В центре Курска сбили женщину, переходившую дорогу

Авария случилась на улице Карла Маркса, напротив "Курскэнерго"
В центре Курска сбили женщину, переходившую дорогу

Читайте также

Сегодня в четвертом часу дня в Курске напротив дома №27 по улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие - там сбили женщину. 

Как сообщили в ГИБДД, 26-летний водитель автомобиля BMW 5 серии ехал со стороны площади Перекальского в сторону Московской площади по улице Карла Маркса и допустил наезд на 47-летнюю горожанку, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. 

В результате ДТП женщина получила травмы, ей потребовалась госпитализация. Полиция поясняет все причины и обстоятельства этого происшествия.



ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Кратковременные дожди с грозами ожидаются завтра в Курской области

Комитет дорожного хозяйства Курска возглавил Николай Сметанников

На курских водоемах будут дежурить 24 спасателя

Усадьба Фета приглашает курян на «Соловьиную ночь»

21-летняя жительница Курской области обманывала покупателей, создавая фейковые групы в соцсетях

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске