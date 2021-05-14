Владелица потеряла документы с кредиткой на улице Сумской

В Курске полиция ищет мужчину, нашедшего чужую банковскую карту и документы.Владелица потеряла документы с кредиткой на улице Сумской. По предварительным данным обнаружить ее мог мужчина, который в дальнейшем попал на кадры видеонаблюдения.Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о его личности, сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102, номеру 8-951-336-14-56.Сам гражданин для выяснения обстоятельств и возврата найденных вещей может обратиться по указанным телефонам или прибыть в Западный отдел полиции (Курск, ул. Еремина, 9).