С 17 мая «Квадра» начинает гидравлические испытания теплосетей в Курске
На время опрессовки будет приостановлена подача горячей воды
Участки, где трубы не выдержат проверки, теплоэнергетики отремонтируют.
На время опрессовки будет приостановлена подача горячей воды в следующих районах:
- в зоне котельной ООО «ТГК» с 17 по 21 мая (завокзальная часть Железнодорожного округа),
- в зоне котельной поселка Искра с 18 по 20 мая,
- в зоне ТЭЦ-1 с 18 по 31 мая (Сеймский и часть Центрального округов).
Список адресов, попадающих в зону отключений горячей воды на время опрессовок, можно посмотреть здесь. Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68 и 39-48-88.
Курян просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, надземным трубопроводам и тепловым камерам.