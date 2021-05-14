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С 17 мая «Квадра» начинает гидравлические испытания теплосетей в Курске

На время опрессовки будет приостановлена подача горячей воды 
С 17 мая «Квадра» начинает гидравлические испытания теплосетей в Курске

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С 17 мая «Квадра» начинает гидравлические испытания теплосетей в Курске. В первый день опрессовка стартует на трубопроводах в зоне ООО «ТГК», спустя сутки – в зоне ТЭЦ-1 и котельной поселка Искра. Испытания остальных участков пройдут уже летом. 

Участки, где трубы не выдержат проверки, теплоэнергетики отремонтируют.

На время опрессовки будет приостановлена подача горячей воды в следующих районах: 

- в зоне котельной ООО «ТГК» с 17 по 21 мая (завокзальная часть Железнодорожного округа), 

- в зоне котельной поселка Искра с 18 по 20 мая, 

- в зоне ТЭЦ-1 с 18 по 31 мая (Сеймский и часть Центрального округов). 

Список адресов, попадающих в зону отключений горячей воды на время опрессовок, можно посмотреть здесь. Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68 и 39-48-88.

Курян просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, надземным трубопроводам и тепловым камерам. 
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