В Курской области 15 мая стартует перепись соловьев
Сообщить «адрес» своего соловья можно до 23 мая включительно
Акция по учету поющих соловьев в черте Курска называется «Соловьиные ночи». Цель акции - привлечь внимание к проблемам охраны птиц. Соловей - это своеобразный индикатор экологического состояния городских парков, скверов и других зелёных уголков. Если экология ухудшается, соловьи вынуждены покидать обжитую годами территорию.
Центрально-Черноземный заповедник призывает всех курян поучаствовать в переписи соловьёв. «Соловьиные ночи - 2021» в Курске будут проходить с 15 по 23 мая включительно. Позвонить в заповедник и назвать «адрес» своего соловья (то есть место его пения) и количество соловьёв по телефонам: 8 (4712) 59-92-54, 8-920-703-00-20 и 8-920-264-84-03. Также можно сообщать по электронной почте: soshnina@zapoved-kursk.ru или на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/zapovedkursk.