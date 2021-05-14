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Завтра курян приглашают присоединиться к акции «Ночь музеев»

В этом году тема акции - «Больше чем музей»
Завтра курян приглашают присоединиться к акции «Ночь музеев»

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Завтра Курский областной краеведческий музей приглашает курян присоединиться к акции «Ночь музеев». Она пройдет с 18 до 22 часов. 

В этом году тема акции - «Больше чем музей».

В Краеведческом музее акция пройдет в виде квест-экскурсии «Больше чем музей. Путешествие во времени».
Каждый участник совершит путешествие на межвременном рейсе, изучит разные исторические периоды под новым углом, познакомится с научными достижениями человечества, станет важным звеном для расшифровки головоломок и примет участие в исправлении временных ошибок.

Можно будет посетить театрализованную экскурсию «Магическая аура звука», удивляющую звуками, которыми полна наша жизнь, а при хороших погодных условиях пройдет занятие «Готов к труду и обороне», которое поможет окунуться в атмосферу предвоенной эпохи.

Отмечается, что на все мероприятия нужно предварительно записаться. Справки и запись по телефону: +7 (4712) 51-15-81. Посетителей просят не забыть надеть маски.

Другие музеи Курска тоже ждут посетителей в субботу. Так, Археологический музей устроит «Фестиваль первобытного искусства», Литературный - предложит погрузиться в «Мистику в век современных технологий, а картинная галерея имени Дейнеки -  в «Восточную ночь». 


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