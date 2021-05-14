Завтра курян приглашают присоединиться к акции «Ночь музеев»

В этом году тема акции - «Больше чем музей»

Завтра Курский областной краеведческий музей приглашает курян присоединиться к акции «Ночь музеев». Она пройдет с 18 до 22 часов.В этом году тема акции - «Больше чем музей».В Краеведческом музее акция пройдет в виде квест-экскурсии «Больше чем музей. Путешествие во времени».Каждый участник совершит путешествие на межвременном рейсе, изучит разные исторические периоды под новым углом, познакомится с научными достижениями человечества, станет важным звеном для расшифровки головоломок и примет участие в исправлении временных ошибок.Можно будет посетить театрализованную экскурсию «Магическая аура звука», удивляющую звуками, которыми полна наша жизнь, а при хороших погодных условиях пройдет занятие «Готов к труду и обороне», которое поможет окунуться в атмосферу предвоенной эпохи.Отмечается, что на все мероприятия нужно предварительно записаться. Справки и запись по телефону: +7 (4712) 51-15-81. Посетителей просят не забыть надеть маски.Другие музеи Курска тоже ждут посетителей в субботу. Так, Археологический музей устроит «Фестиваль первобытного искусства», Литературный - предложит погрузиться в «Мистику в век современных технологий, а картинная галерея имени Дейнеки - в «Восточную ночь».