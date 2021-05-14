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Курские таможенники задержали салатный цикорий витлуф

Почти полтонны подкарантинного растения пытались провезти без разрешительных документов


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Курские таможенники задержали салатный цикорий витлуф. Более 400 кг подкарантинного растения пытались провезти без разрешительных документов через пункт пропуска Суджа. Фура следовала из Польши в Россию. Перевозчик из Брянской области получил в Польше для перемещения в Россию груз турецких свежих листьев различных овощных культур (шпината, рукколы и мангольда). А на листовой цикорий фитосанитарных документов не было. Меж тем это растение относится к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Для его ввоза в Россию требуется наличие специального сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину и защите растений страны-экспортера.

Со слов представителя перевозчика, он получил в Польше опечатанный полуприцеп, загруженный листьями различных овощных культур и товарно-сопроводительные документы на груз. При получении товара грузовое отделение не вскрывалось, турецкие таможенные пломбы не снимались. О том, что в грузовом отсеке может находиться излишний товар без разрешительных документов, он не знал.

В итоге в отношении перевозчика возбуждено два дела об административных правонарушениях, сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа. Его ждет штраф.
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