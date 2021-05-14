Почти полтонны подкарантинного растения пытались провезти без разрешительных документов







Курские таможенники задержали салатный цикорий витлуф. Более 400 кг подкарантинного растения пытались провезти без разрешительных документов через пункт пропуска Суджа. Фура следовала из Польши в Россию. Перевозчик из Брянской области получил в Польше для перемещения в Россию груз турецких свежих листьев различных овощных культур (шпината, рукколы и мангольда). А на листовой цикорий фитосанитарных документов не было. Меж тем это растение относится к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Для его ввоза в Россию требуется наличие специального сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину и защите растений страны-экспортера.Со слов представителя перевозчика, он получил в Польше опечатанный полуприцеп, загруженный листьями различных овощных культур и товарно-сопроводительные документы на груз. При получении товара грузовое отделение не вскрывалось, турецкие таможенные пломбы не снимались. О том, что в грузовом отсеке может находиться излишний товар без разрешительных документов, он не знал.В итоге в отношении перевозчика возбуждено два дела об административных правонарушениях, сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа. Его ждет штраф.