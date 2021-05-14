Курские таможенники задержали салатный цикорий витлуф
Почти полтонны подкарантинного растения пытались провезти без разрешительных документов
Со слов представителя перевозчика, он получил в Польше опечатанный полуприцеп, загруженный листьями различных овощных культур и товарно-сопроводительные документы на груз. При получении товара грузовое отделение не вскрывалось, турецкие таможенные пломбы не снимались. О том, что в грузовом отсеке может находиться излишний товар без разрешительных документов, он не знал.
В итоге в отношении перевозчика возбуждено два дела об административных правонарушениях, сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа. Его ждет штраф.