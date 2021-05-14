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Курская область. Научно-технический совет заповедника согласовал более 600 заявлений на оформление собственности от жителей Кукуевки

Документы в Новопоселеновском сельсовете принимают с понедельника по пятницу
Курская область. Научно-технический совет заповедника согласовал более 600 заявлений на оформление собственности от жителей Кукуевки

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Научно-технический совет заповедника согласовал более 600 заявлений на оформление собственности от жителей Кукуевки. Документы в Новопоселеновском сельсовете принимают с понедельника по пятницу. После этого их передают в Центрально-Черноземный заповедник имени В.В. Алехина для согласования.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, принято уже 640 заявлений, из них 617 - согласованы. Рассмотрение остальных отложено по разным причинам: 13 - без документов, подтверждающих оплату штрафов, 10 — неполный комплект документов.

В рабочее время жители Кукуевки могут проконсультироваться по телефонам:

- комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева;

- администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова;

- директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.

При необходимости можно обращаться и в Минприроды по телефону +7 (495) 252-23-61 (доб. 14-86).
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