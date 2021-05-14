Курская область. Научно-технический совет заповедника согласовал более 600 заявлений на оформление собственности от жителей Кукуевки

Документы в Новопоселеновском сельсовете принимают с понедельника по пятницу

Научно-технический совет заповедника согласовал более 600 заявлений на оформление собственности от жителей Кукуевки. Документы в Новопоселеновском сельсовете принимают с понедельника по пятницу. После этого их передают в Центрально-Черноземный заповедник имени В.В. Алехина для согласования.Как сообщает пресс-служба областной администрации, принято уже 640 заявлений, из них 617 - согласованы. Рассмотрение остальных отложено по разным причинам: 13 - без документов, подтверждающих оплату штрафов, 10 — неполный комплект документов.В рабочее время жители Кукуевки могут проконсультироваться по телефонам:- комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева;- администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова;- директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.При необходимости можно обращаться и в Минприроды по телефону +7 (495) 252-23-61 (доб. 14-86).