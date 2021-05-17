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22 мая в Курской области запретят продавать алкоголь

В этот день в школах пройдут Последние звонки
22 мая в Курской области запретят продавать алкоголь

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22 мая в школах Курской области пройдут Последние звонки. В этот день в магазинах  будет запрещена продажа любых спиртных напитков, сообщает  областной комитет промышленности, торговли и предпринимательства. Исключение - только заведения общепита – кафе, бары и рестораны.

Сейчас в Курской области розничная торговля спиртными напитками ведется с 8 утра до 10 вечера, а тразвых дней стало больше: полностью запрещена продажа спиртного в Международный день защиты детей (1 июня), День молодёжи (последнее воскресенье июня), День знаний (1 сентября) и во время проведения последних звонков и выпускных вечеров, а теперь и в День любви, семьи и верности (8 июля) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).

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