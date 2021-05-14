Возможно, работы завершат досрочно

Два участка трассы М-2 «Крым» в обход Курска введут в эксплуатацию в ноябре этого года. Возможно, работы завершат досрочно, сообщает комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области. На данный момент капремонт выполнен более чем на 60%. Протяженность объекта - 28 км. Проезжую часть там расширяют с двух до четырех полос движения, работы ведутся по заказу ФКУ Упрдор Москва-Харьков с весны 2019 года.Подрядчик опережает график: земляные работы уже завершены, построены новые и отремонтированы имеющиеся водопропускные трубы, устроены нижние слои дорожной одежды по всей длине участка. В ближайшее время дорожники приступят к укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, завершат капитальный ремонт пересечений и примыканий к федеральной трассе, укрепят обочины.Здесь также смонтируют металлическое барьерное ограждение на обочинах и разделительной полосе, установят дорожные знаки, светофоры, новые автобусные остановки, линии электроосвещения, устроят тротуары и лестничные сходы, нанесут разметку.