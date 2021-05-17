В курском комздраве объяснили причины задержек с обеспечением льготников лекарствами

Для льготников работают две горячие линии

В региональном комитете здравоохранения объяснили причины задержек с обеспечением льготников лекарствами. Это происходит по нескольким объективным причинам, не зависящим от комитета.Среди таких объективных причин называются несвоевременная отгрузка фирмами-поставщиками уже закупленных комитетом препаратов, отсутствие лекарств на рынке или участников аукциона из-за начальных низких цен на препараты. Программа льготного лекарственного обеспечения в течение года корректируется: появляются новые пациенты и препараты, которые не были запланированы к закупке изначально, поясняют в комздраве. Из-за этого на закупку тоже требуется определенное время.Также отмечается, что часто жалобы пациентов связаны с тем, что их не устраивает торговое наименование выписываемого лекарства, однако закупку комитет производит только по международному непатентованному наименованию. Если препарат не подходит пациенту, по решению врачебной комиссии могут закупить конкретное торговое наименование.При этом в комитете подчеркивают, что эффективнее всего работают те лечебные учреждения, которые выстроили взаимодействие с аптечным пунктом. С конца апреля удалось почти вдвое снизить количество отложенных рецептов и работу в этом направлении продолжат.По всем возникающим вопросам льготники могут обращаться на две горячие линии. Одна работает в «Курской фармации» по телефону 50-60-50, звонки принимают с 8 утра до 8 вечера без выходных. Другая организована в областном комитете здравоохранения и продолжит работу по телефону 8 (4712) 58-67-19. Эта иния действует с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 14:00).