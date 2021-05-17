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Сегодня ямочный ремонт в Курске ведется сразу на 11 улицах

Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам

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Сегодня в Курске ямочный ремонт планируется сразу на 11 участках автомобильных дорог. Как сообщает ЦУР, это на улицы Гоголя, Маяковского, Мичурина, Нижний План, Новая Луговая, Октябрьская, Радищева, Чайковского и проспект Победы. Также дорожное покрытие ремонтируют на улицах Сумская (до Курской областной клинической больницы) и Черняховского (проезд к детскому саду №127).
 
Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.
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