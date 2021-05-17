В результате этой аварии серьезно пострадала 40-летняя женщина

В Курске под суд идет автомобилист, который уехал с места ДТП. В результате этой аварии пострадала 40-летняя женщина.Как рассказали в городском УМВД, авария произошла 13 марта прошлого года на пешеходном переходе на перекрестке улиц Красной Армии и Белинского. ДТП не было зарегистрировано сотрудниками ГИБДД. Виновник аварии уговорил курянку не сообщать о случившемся в полицию, пообещав ей оплатить все расходы на лечение, но слова не сдержал.Пострадавшая женщина обратилась в полицию только спустя четыре месяца с момента аварии. Следствие провело масштабную работу и по крупицам воссоздало картину ДТП. Стражи порядка установили и опросили свидетелей происшествия. Как удалось выяснить следователям, горожанка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд автомобиль марки «Kia Sportage». За рулем кроссовера был 38-летний житель Курска.Как заключила судебно-медицинская экспертиза, женщина получила травму правого колена. На лечение она потратила больше 100 тысяч рублей, что подтверждалось чеками об оплате лекарств и услуг.Сам же виновник ДТП вначале отрицал факт аварии, но в ходе следствия все же признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил материальный ущерб. Эти обстоятельства суд учтет при рассмотрении уголовного дела, поясняют в полиции. Материалы направлены в суд для принятия решения.