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Кинофонд приглашает курян на майский киноквартирник

Зрителям предлагают посмотреть трогательную драму «Праздник печеной картошки» 
Кинофонд приглашает курян на майский киноквартирник

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Кинофонд приглашает курян на майский киноквартирник. Специально для этого показа выбрали драму на пленке режиссера Юрия Ильенко «Праздник печеной картошки» 1976 года. Начнется вечер с песен под гитару в исполнении Марии Юзепольской. 

Организаторы советуют гостям взять с собой не только маски, но и платочки - картина не оставит никого равнодушным и проберет до слёз. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни Александры Деревской - матери-героини, единственной в мире, которая воспитала 48 детей-сирот. 

Показ состоится уже в эту среду, 19 мая в Курском киновидеофонде (Зеленая, 32). Начало традиционно в 7 вечера. Входная плата: свободная цена от 100 рублей. На мероприятие, которое пройдет в условиях 75-процентной заполняемости зала, нужно записаться заранее в личных сообщениях организаторам или по телефону 52-98-20. 
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