Кинофонд приглашает курян на майский киноквартирник
Зрителям предлагают посмотреть трогательную драму «Праздник печеной картошки»
Организаторы советуют гостям взять с собой не только маски, но и платочки - картина не оставит никого равнодушным и проберет до слёз. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни Александры Деревской - матери-героини, единственной в мире, которая воспитала 48 детей-сирот.
Показ состоится уже в эту среду, 19 мая в Курском киновидеофонде (Зеленая, 32). Начало традиционно в 7 вечера. Входная плата: свободная цена от 100 рублей. На мероприятие, которое пройдет в условиях 75-процентной заполняемости зала, нужно записаться заранее в личных сообщениях организаторам или по телефону 52-98-20.