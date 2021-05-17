Зрителям предлагают посмотреть трогательную драму «Праздник печеной картошки»

Кинофонд приглашает курян на майский киноквартирник. Специально для этого показа выбрали драму на пленке режиссера Юрия Ильенко «Праздник печеной картошки» 1976 года. Начнется вечер с песен под гитару в исполнении Марии Юзепольской.Организаторы советуют гостям взять с собой не только маски, но и платочки - картина не оставит никого равнодушным и проберет до слёз. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни Александры Деревской - матери-героини, единственной в мире, которая воспитала 48 детей-сирот.Показ состоится уже в эту среду, 19 мая в Курском киновидеофонде (Зеленая, 32). Начало традиционно в 7 вечера. Входная плата: свободная цена от 100 рублей. На мероприятие, которое пройдет в условиях 75-процентной заполняемости зала, нужно записаться заранее в личных сообщениях организаторам или по телефону 52-98-20.