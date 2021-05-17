Там заменят дорожное покрытие на участке от улицы Энгельса до Красной площади

Улицу Дзержинского отремонтируют до конца июня. Там заменят дорожное покрытие на участке от улицы Энгельса до Красной площади протяженностью 2,2 км.Дорожники уже выполнили фрезерование старого покрытия и приступили к замене бордюров. Демонтировано порядка 85% бортового камня. Приступили к монтажу новых бордюров. Всего предстоит установить 4650 метров.Также на улице Дзержинского восстановят тротуарную плитку и установят барьерные ограждения. Около остановки «Центральный рынок» для удобства регулирования движения планируется устройство сигнальных столбиков со светоотражающими элементами.Как добавляют в городской администрации, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курске в нормативное состояние приведут более 30 километров улично-дорожной сети. Ремонт пройдет в трех округах на 26 улицах.