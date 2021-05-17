Улицу Дзержинского отремонтируют до конца июня
Там заменят дорожное покрытие на участке от улицы Энгельса до Красной площади
Дорожники уже выполнили фрезерование старого покрытия и приступили к замене бордюров. Демонтировано порядка 85% бортового камня. Приступили к монтажу новых бордюров. Всего предстоит установить 4650 метров.
Также на улице Дзержинского восстановят тротуарную плитку и установят барьерные ограждения. Около остановки «Центральный рынок» для удобства регулирования движения планируется устройство сигнальных столбиков со светоотражающими элементами.
Как добавляют в городской администрации, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курске в нормативное состояние приведут более 30 километров улично-дорожной сети. Ремонт пройдет в трех округах на 26 улицах.