  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Улицу Дзержинского отремонтируют до конца июня

Там заменят дорожное покрытие на участке от улицы Энгельса до Красной площади
Улицу Дзержинского отремонтируют до конца июня

Читайте также

Улицу Дзержинского отремонтируют до конца июня. Там заменят дорожное покрытие на участке от улицы Энгельса до Красной площади протяженностью 2,2 км.

Дорожники уже выполнили фрезерование старого покрытия и приступили к замене бордюров. Демонтировано порядка 85% бортового камня. Приступили к монтажу новых бордюров. Всего предстоит установить 4650 метров. 

Также на улице Дзержинского восстановят тротуарную плитку и установят барьерные ограждения. Около остановки «Центральный рынок» для удобства регулирования движения планируется устройство сигнальных столбиков со светоотражающими элементами.

Как добавляют в городской администрации, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курске в нормативное состояние приведут более 30 километров улично-дорожной сети. Ремонт пройдет в трех округах на 26 улицах.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Дожди, грозы и град ожидаются завтра в Курской области

На этой неделе в трех округах Курска снова будут отключать электричество

В Железногорске Курской области ребенок выпал из окна 5-го этажа

В Курске открылась международная теннисная академия

В Курской области началось техническое освидетельствование официальных пляжей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске