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В курском Роспотребнадзоре открыли горячую линию по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами

Она будет работать до 29 мая по будням 
В курском Роспотребнадзоре открыли горячую линию по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами

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В курском Роспотребнадзоре открыли горячую линию по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами. Она будет работать до 29 мая по будням с 10 до 17 часов, в пятницу – до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) . 

Консультацию о способах индивидуальной защиты и действиях в случае присасывания клещей можно получить по телефонам:

- в Курске, Курском, Солнцевском, Поныровском, Золотухинском и Октябрьском районах – 8 (4712) 58-71-86; 
- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Фатежском районах – 8 (47148) 2-46-49; 
- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах – 8 (47140) 2-14-88; 
- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах – 8 (47143) 2-16-38; 
- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах – 8 (47145) 4-39-65. 

Также консультацию дадут специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области по телефонам: 

- в Курске 8 (4712) 22-33-02; 
- в Судже 8 (4712-43) 2-21-80; г.
- в Железногорске – 8 (471-48) 4-51-07; 
- во Льгове 8 (471-40) 2-31-32; 
- в Щиграх 8 (471-45) 4-20-65.
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