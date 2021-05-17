Она будет работать до 29 мая по будням

В курском Роспотребнадзоре открыли горячую линию по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами. Она будет работать до 29 мая по будням с 10 до 17 часов, в пятницу – до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) .Консультацию о способах индивидуальной защиты и действиях в случае присасывания клещей можно получить по телефонам:- в Курске, Курском, Солнцевском, Поныровском, Золотухинском и Октябрьском районах – 8 (4712) 58-71-86;- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Фатежском районах – 8 (47148) 2-46-49;- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах – 8 (47140) 2-14-88;- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах – 8 (47143) 2-16-38;- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах – 8 (47145) 4-39-65.Также консультацию дадут специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области по телефонам:- в Курске 8 (4712) 22-33-02;- в Судже 8 (4712-43) 2-21-80; г.- в Железногорске – 8 (471-48) 4-51-07;- во Льгове 8 (471-40) 2-31-32;- в Щиграх 8 (471-45) 4-20-65.