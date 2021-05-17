В курском Роспотребнадзоре открыли горячую линию по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами
Она будет работать до 29 мая по будням
Консультацию о способах индивидуальной защиты и действиях в случае присасывания клещей можно получить по телефонам:
- в Курске, Курском, Солнцевском, Поныровском, Золотухинском и Октябрьском районах – 8 (4712) 58-71-86;
- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Фатежском районах – 8 (47148) 2-46-49;
- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах – 8 (47140) 2-14-88;
- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах – 8 (47143) 2-16-38;
- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах – 8 (47145) 4-39-65.
Также консультацию дадут специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области по телефонам:
- в Курске 8 (4712) 22-33-02;
- в Судже 8 (4712-43) 2-21-80; г.
- в Железногорске – 8 (471-48) 4-51-07;
- во Льгове 8 (471-40) 2-31-32;
- в Щиграх 8 (471-45) 4-20-65.