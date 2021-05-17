299 лётных часов обойдутся почти в 60 миллионов рублей

В Курской области возобновила работу санитарная авиация. Новый контракт на работу медицинского вертолёта «Ансат» заключён на 299 лётных часов. На эти цели выделено около 60 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».Вертолёт предназначен для быстрой эвакуации пострадавших в ДТП, при чрезвычайных ситуациях, для оказания экстренной помощи больным из труднодоступных мест. Он оснащён современным медицинским оборудованием. Это почти палата реанимации и интенсивной терапии в небе.Вертолётная площадка готова к работе. Её построили за счёт средств областной больницы. На площадке смонтировано освещение, установлен ветроуказатель и нанесена разметка для ориентирования пилотов.Для удобства погрузки и выгрузки пациента в машину скорой помощи подъездная дорога размещена на одном уровне с вертодромом. Время доставки больного с площадки до приёмного отделения займёт меньше минуты.Как отмечают в комздраве, в прошлом году служба санавиации совершила 54 вылета благодаря чему удалось спасти 55 жизней.