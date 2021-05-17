  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области возобновила работу санитарная авиация

299 лётных часов обойдутся почти в 60 миллионов рублей 
В Курской области возобновила работу санитарная авиация

Читайте также

В Курской области  возобновила работу санитарная авиация. Новый контракт на работу медицинского вертолёта «Ансат» заключён на 299 лётных часов. На эти цели выделено около 60 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 

Вертолёт предназначен для быстрой эвакуации пострадавших в ДТП, при чрезвычайных ситуациях, для оказания экстренной помощи больным из труднодоступных мест. Он оснащён современным медицинским оборудованием. Это почти палата реанимации и интенсивной терапии в небе. 

Вертолётная площадка готова к работе. Её построили за счёт средств областной больницы. На площадке смонтировано освещение, установлен ветроуказатель и нанесена разметка для ориентирования пилотов. 

Для удобства погрузки и выгрузки пациента в машину скорой помощи подъездная дорога размещена на одном уровне с вертодромом. Время доставки больного с площадки до приёмного отделения займёт меньше минуты. 

Как отмечают в комздраве, в прошлом году служба санавиации совершила 54 вылета благодаря чему удалось спасти 55 жизней. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Дожди, грозы и град ожидаются завтра в Курской области

На этой неделе в трех округах Курска снова будут отключать электричество

В Железногорске Курской области ребенок выпал из окна 5-го этажа

В Курске открылась международная теннисная академия

В Курской области началось техническое освидетельствование официальных пляжей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске