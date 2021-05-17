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Лента новостей / В регионе

В Курской области началось техническое освидетельствование официальных пляжей

Меньше пляжей стало в Глушковском, Золотухинском, Конышевском и Рыльском районах. Зато больше их будет в Курчатове и Хомутовском районе

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В Курской области началось техническое освидетельствование официальных пляжей. Оно завершится 31 мая. Сегодня проверки начались с Суджанского, Большесолдатского, Медвенского и Обоянского районов.  

В этом году в регионе планируется работа 48 организованных мест отдыха у воды. Это на 4 меньше по сравнению с прошлым годом. Меньше пляжей стало в Глушковском, Золотухинском, Конышевском и Рыльском районах. Зато больше их будет в Курчатове и Хомутовском районе. 

Лидером по числу организованных мест отдыха у воды традиционно остается Курск, где в июне откроются 8 пляжей.
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