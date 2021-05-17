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Лента новостей / В регионе

На этой неделе в трех округах Курска снова будут отключать электричество

Традиционно отключения связаны с проведением плановых работ в электросетях

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На этой неделе в Курске снова будут отключать электричество. Традиционно отключения связаны с проведением плановых работ в электросетях. Они затронут все три округа города. 

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 мая с 9-30 до 15-00:

Магистральный пр-д 15А-23; 1-я Кислинская 47-61; 3-я Кислинская 53-75, 52-68;
10-й Степной п-к 5-15, 4-16; 11-й Степной п-к 3-15, 2-14; Гагарина 23-25, 23А, 25А;
Менделеева 22-24, 51, 51А; ПЛК 97, 97А; Юности 40; Ламоновская, 1,2,3,5; Дружининская 26 Б; Энгельса 86,88; 3-я Песковская 1,3,5,12,14А; Литовская 16

Телефон для справок: 32-32-15.


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 20 мая с 9-00 до 16-00:

ул. Радищева 52, 50; ул. Ватутина 19, 21

С 17 по 21 мая с 9-30 до 16-30: 

3-я Песковская 12-42/1, 23, 27, 31А; 2-й Шоссейный переулок 14-16

С 17 по 21 мая с 9-00 до 16-00: 

Н. Луговая 23-61; 4-66; Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45А-53/28, 26-58;
Бочарова 27-41, 40-50; 1, 2-й Н.Луговые п-ки; 1-й Даньшинский п-к 3-23, 4-26; Тракторная; 1-й Моковский переулок;

С 17 по 21 мая с 13-30 до 17-00: 

Сумская 40,40А,40Б,42,42А,44,44А,46,46А,38,38А; Ольшанского 43Б.


Телефон для справок: 32-40-89.


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 мая с 9-00 до 16-00:

П.Коммуны 56, 56а,56б,56в

19 мая с 13-30 до 16-30:

Республиканская 50, 51, 55.

20 маяс 13-30 до 16-30:

Васильевский переулок 24-30, 23-33; Котлякова 3-37, 2-40; Киевская 2-46, 1-31; Петропавловский 9-21,12-22; Сеймская 2-48, 3-63.

Телефон для справок: 26-32-10.
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