На этой неделе в трех округах Курска снова будут отключать электричество

Традиционно отключения связаны с проведением плановых работ в электросетях

На этой неделе в Курске снова будут отключать электричество. Традиционно отключения связаны с проведением плановых работ в электросетях. Они затронут все три округа города.Магистральный пр-д 15А-23; 1-я Кислинская 47-61; 3-я Кислинская 53-75, 52-68;10-й Степной п-к 5-15, 4-16; 11-й Степной п-к 3-15, 2-14; Гагарина 23-25, 23А, 25А;Менделеева 22-24, 51, 51А; ПЛК 97, 97А; Юности 40; Ламоновская, 1,2,3,5; Дружининская 26 Б; Энгельса 86,88; 3-я Песковская 1,3,5,12,14А; Литовская 16ул. Радищева 52, 50; ул. Ватутина 19, 213-я Песковская 12-42/1, 23, 27, 31А; 2-й Шоссейный переулок 14-16Н. Луговая 23-61; 4-66; Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45А-53/28, 26-58;Бочарова 27-41, 40-50; 1, 2-й Н.Луговые п-ки; 1-й Даньшинский п-к 3-23, 4-26; Тракторная; 1-й Моковский переулок;Сумская 40,40А,40Б,42,42А,44,44А,46,46А,38,38А; Ольшанского 43Б.П.Коммуны 56, 56а,56б,56вРеспубликанская 50, 51, 55.Васильевский переулок 24-30, 23-33; Котлякова 3-37, 2-40; Киевская 2-46, 1-31; Петропавловский 9-21,12-22; Сеймская 2-48, 3-63.