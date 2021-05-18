В Курской области обсудили проекты историко-культурного мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги»

На доработку проектов отвели около месяца

В Поныровском районе Курской области и в пространстве «Поток» в Курске обсудили проекты историко-культурного мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги». В общественных слушаниях приняли участие около 200 человек. Присутствовали представители всех творческих коллективов и студий, подавших заявки, а также жители Поныровского района.Конкурс был объявлен 15 марта, заявки представили 7 авторов и творческих коллективов. С 15 апреля по 10 мая на сайте northface46.ru проходило голосование. На слушаниях в формате открытого микрофона мог высказаться любой желающий. Все замечания и предложения организаторы обещают передать художественному совету по проектированию мемориала. Его возглавляет президент Российской академии архитектуры и строительных наук Дмитрий Швидковский.Заседание худсовета запланировано на июнь, на доработку проектов предложено дать около месяца. Также в Курской области сформируют попечительский совет конкурса.