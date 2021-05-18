В Курской области обсудили проекты историко-культурного мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги»
На доработку проектов отвели около месяца
Конкурс был объявлен 15 марта, заявки представили 7 авторов и творческих коллективов. С 15 апреля по 10 мая на сайте northface46.ru проходило голосование. На слушаниях в формате открытого микрофона мог высказаться любой желающий. Все замечания и предложения организаторы обещают передать художественному совету по проектированию мемориала. Его возглавляет президент Российской академии архитектуры и строительных наук Дмитрий Швидковский.
Заседание худсовета запланировано на июнь, на доработку проектов предложено дать около месяца. Также в Курской области сформируют попечительский совет конкурса.