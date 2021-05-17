Второй международный женский форум распахнет свои двери в Кемерове
Столицу Кузбасса выбрали в качестве места проведения второго международного женского форума.
Впрочем, мероприятия форума не ограничатся одной лишь работой в ледовом дворце. Участники форума смогут ознакомиться со знаковыми для угледобывающего региона местами, посмотреть на то, как преобразился регион за последние десятилетия и какие инфраструктурные проекты реализованы и запланированы к реализации. Форум станет частью программы празднования трехсотлетия Кузбасса.
Одним их основных вопросов, которые предполагается рассмотреть в рамках мероприятия, является реабилитация после заболевания коронавирусом, а также проблематика диспансеризации работающих женщин. Последний вопрос сегодня очень остро стоит во многих странах мира.
Участники мероприятия так же обсудят проблемы Кузбасса в культурно, социальной и сфере здравоохранения. Участницами форума являются женщины, чья профессиональная деятельность зачастую связана с каждодневным решение острых социальных задач. Поэтому, международный женский форум является уникальной площадкой, позволяющей обмениваться профессиональным опытом.
«Второй форум имеет более широкую повестку. На сегодня есть полное подтверждение того, что представители стран, которые входят в Женскую двадцатку, будут присутствовать на форуме, в Кемерово приедут представители ЮНИДО (Организация объединенных наций по промышленному развитию)», — сообщила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
«У нас будет вовлечена большая часть субъектов РФ на форуме, как в режиме личного присутствия, так и онлайн, и в том числе подключаются страны. Из очного присутствия будет ЮАР, Индонезия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Франция, США, и ряд стран присоединятся к нам в онлайн-формате. Интерес со стороны зарубежных партнеров велик», — отметила, выступая на пресс-конференции, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.
Источник - https://regnum.ru/news/polit/3271560.html