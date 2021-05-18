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Лента новостей / Происшествия

В Курской области добровольцы спасли из огня сотню лошадей и телят

В селе Износково Льговского района загорелась ферма

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В Курской области добровольцы спасли из огня сотню лошадей и телят. В селе Износково Льговского района загорелась ферма. Причиной пожара стало короткое замыкание, из-за которого загорелась прошлогодняя солома, сообщает региональное МЧС. 

Первыми на место происшествия прибыли местные добровольцы и добровольная пожарная команда Льговского района. Они и спасли животных, находящихся на ферме. 

Сильный ветер способствовал молниеносному распространению огня. Площадь пожара составила примерно сто квадратных метров. Добровольцы в считанные минуты справились с загоранием и отстояли ферму от огня. Для этого у них в оснащении имеется трактор с водой, поливомоечная машина, первичные средства пожаротушения. К моменту прибытия профессиональных пожарных добровольцы проводили проливку очагов. 

Как отмечается, пожарная часть находится на расстоянии 30 километров от фермы. А в селе Износково это не первый случай, когда местные добровольцы самостоятельно ликвидируют пожары и загорания. В составе дружины – порядка 10 человек.
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