В селе Износково Льговского района загорелась ферма

В Курской области добровольцы спасли из огня сотню лошадей и телят. В селе Износково Льговского района загорелась ферма. Причиной пожара стало короткое замыкание, из-за которого загорелась прошлогодняя солома, сообщает региональное МЧС.





Первыми на место происшествия прибыли местные добровольцы и добровольная пожарная команда Льговского района. Они и спасли животных, находящихся на ферме.





Сильный ветер способствовал молниеносному распространению огня. Площадь пожара составила примерно сто квадратных метров. Добровольцы в считанные минуты справились с загоранием и отстояли ферму от огня. Для этого у них в оснащении имеется трактор с водой, поливомоечная машина, первичные средства пожаротушения. К моменту прибытия профессиональных пожарных добровольцы проводили проливку очагов.





Как отмечается, пожарная часть находится на расстоянии 30 километров от фермы. А в селе Износково это не первый случай, когда местные добровольцы самостоятельно ликвидируют пожары и загорания. В составе дружины – порядка 10 человек.