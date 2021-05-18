Восстановлено почти 1 900 кв. метров разметки, всего же предстоит восстановить более 2,5 тысяч кв. метров

До конца мая в Курске восстановят дорожную разметку. На данный момент работы проведены на 8 улицах, в том числе Кавказская – Пучковка, Орловская, Просторная и на проспекте Дружбы, Веспремская, Бойцов 9-й дивизии и проезд Сергеева. Восстановлено почти 1 900 кв. метров. Всего же предстоит восстановить более 2,5 тысяч кв. метров линий дорожной разметки.





Дорожники начали восстановление горизонтальной дорожной разметки на всех гарантийных объектах, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в прошлом году, с конца апреля. Подрядчик выполняет работы за свой счет.