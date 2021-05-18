  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

До конца мая в Курске восстановят дорожную разметку

Восстановлено почти 1 900 кв. метров разметки, всего же предстоит восстановить более 2,5 тысяч кв. метров

Читайте также

До конца мая в Курске восстановят дорожную разметку. На данный момент работы проведены на 8 улицах, в  том числе Кавказская – Пучковка, Орловская, Просторная и на проспекте Дружбы, Веспремская, Бойцов 9-й дивизии и проезд Сергеева. Восстановлено почти 1 900 кв. метров. Всего же предстоит восстановить более 2,5 тысяч кв. метров линий дорожной разметки. 

Дорожники начали восстановление горизонтальной дорожной разметки на всех гарантийных объектах, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в прошлом году, с конца апреля. Подрядчик выполняет работы за свой счет.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 10 улицах

В Курской области добровольцы спасли из огня сотню лошадей и телят

МЧС снова предупреждает курян об ухудшении погодных условий

В Курске приступили к покосу газонов

В Курской области обсудили проекты историко-культурного мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске