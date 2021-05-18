  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

63 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

Из них 23 приходится на Курск

Читайте также

63 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. Из них 23 приходится на Курск. От ковидной пневмонии умерли еще пять пациентов, среди них 49-летний мужчина.

Почти 106 тысяч курян уже сделали прививки от COVID-19. 

В целом по России за сутки подтверждено около 8 тысяч 200 новых диагнозов.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области завтра пройдут сильные дожди с грозами

Медицинский вертолет в Курской области совершил первый вылет

Куряне пожаловались на состояние Никитского кладбища

Из-за повреждения трубопровода в центре Курска в 23 домах горячей воды не будет до 9 вечера

Курянин переходил дорогу в неположенном месте и угодил под машину

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске