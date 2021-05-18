63 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

Из них 23 приходится на Курск

63 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. Из них 23 приходится на Курск. От ковидной пневмонии умерли еще пять пациентов, среди них 49-летний мужчина.Почти 106 тысяч курян уже сделали прививки от COVID-19.В целом по России за сутки подтверждено около 8 тысяч 200 новых диагнозов.