Курян приглашают на публичные слушания проекта Генерального плана

Слушания пройдут в течение трёх дней - 28, 29 и 30 мая

В Курске в течение трёх дней пройдут публичные слушания проекта Генерального плана. Обсудить проект можно будет в концертно-творческом центре «Звездный» (что на ул. Дзержинского, 51): 28 мая в 6 вечера, 29 мая в 11 утраи 30 мая также в 11 утра.Проект опубликован на сайте Министерства экономического развития. После слушаний разработчики обещают тщательно изучить все предложения, которые куряне внесут в рамках слушаний.Кстати, горожане, которые уже успели ознакомиться с Генпланом, удивлены, что у нас в городе, оказывается, 6 трамвайных маршрутов и 68 единиц на линии, а режим работы троллейбусов - аж до полуночи.Напомним, Генплан разработал Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Он же разрабатывал Генплан Курска в 1951 году и в дальнейшем неоднократно работал над ним.