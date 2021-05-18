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Лента новостей / Спорт

23 мая в Курске пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию

В этом году соревнования состоятся на Боевой даче
23 мая в Курске пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию

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23 мая в Курске пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2021». Это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире. В Курске оно проходит с 2006 года. Раньше его проводили в парке микрорайона Волокно или в урочище Моква. В этом году соревнования состоятся на Боевой даче.

Ежегодно на старт выходят около тысячи курян в 16 возрастных группах. Победителей соревнований ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы от Минспорта и областного комитета по физической культуре и спорту. 

Положение о проведении соревнований размещено на сайте регионального комитета по физической культуре и спорту. Комиссия по допуску на соревнования работает с 17 по 21 мая с 10 утра до 5 вечера в управлении по организации и проведению спортивных мероприятий, телефон: 730-721.

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