На выходных электроснабжение на проспекте Дериглазова отключилось из-за сбоя на сетях подстанций и на ТЭЦ. Это уже пятый случай в этом году

Проблемы с электроснабжением в микрорайоне Северный Курска помогут решить Росстандарт и Ростехнадзор. Местные жители жалуются, что очень часто этот район остается без света. На выходных электроснабжение на проспекте Дериглазова отключилось из-за сбоя на сетях подстанций и на ТЭЦ. Это уже пятый случай в этом году.Как пояснили в областном комитете ЖКХ и ТЭК, электроэнергию в Северный поставляет ТЭЦ АО «Теплоэнергосбытовая компания», которая работает в комбинированном режиме: вырабатывает тепловую и электрическую энергию. Запитана ТЭЦ от двух подстанций - «Сапогово» и «Пригородная», которые принадлежат ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго». При нарушении энергоснабжения от питающих подстанций автоматика ТЭЦ отключает часть генерирующего оборудования, для запуска которого требуется определенное время.От Ростехнадзора ждут рекомендаций «Теплоэнергосбытовой компании», как технически выстроить работу.Пока же дальнейшие действия по решению проблем электроснабжения в микрорайоне обсуждают представители комитета ЖКХ и ТЭК, мэрии, завода КПД и «Курскэнерго».