ТАКТ обратились встревоженные жители города, назвав внешний вид территории захоронений позором. При этом представители власти сообщили, что кладбища приводят в порядок.Накануне 9 мая куряне пожаловались на состояние офицерского кладбища рядом с мемориалом «Памяти павших». В редакцию телеканала
Неравнодушные куряне волнуются о состоянии Никитского кладбища. К стеле, находящейся на мемориале «Памяти павших» 9 мая по традиции возлагают цветы. При этом могилы офицеров давно покосились, а на территории захоронений кучи мусора. В этом году очередная жалоба на состояние кладбища поступила в нашу редакцию. Мы решили проверить, как оно выглядит после Дня Победы и навели ли там порядок. Выяснилось – его действительно убрали к празднику. Более того, коммунальные службы установили ранее отсутствующий забор.
- Да, убирают. И машина убирает. Я вижу, хожу здесь часто, убирают.
На проблему благоустройства курских кладбищ недавно обратил внимание и глава города. Виктор Карамышев отметил, что их привели в порядок перед праздниками и поручил держать вопрос на контроле.
«Виктор Карамышев отметил работу комитета городского хозяйства в наведении порядка на городских погостах к пасхальным праздникам. Но, тем не менее, обратил внимание на необходимость убрать оставшийся мусор с Северного кладбища. Главе комитета Юрию Варванину дано поручение проконтролировать ситуацию и доложить.»
Остаётся надеяться, что уборка кладбищ в дальнейшем будет не только формальным предпраздничным мероприятием, но и постоянным.
Куряне пожаловались на состояние Никитского кладбища
Могилы офицеров давно покосились, а на территории захоронений кучи мусора