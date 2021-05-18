Медицинский вертолет в Курской области совершил первый вылет
Он доставил пациентку, которая получила тяжелые травмы и нуждалась в экстренной помощи из Большесолдатской райбольницы в областную клинику
Врачи из областной больницы при доставке работали совместно со специалистом из столицы - главным врачом Национальной службы санитарной авиации Андреем Переведенцевым. В воздухе за состоянием пациентки непрерывно следила бригада медиков, прошедшая предполетный инструктаж. Сотрудница отделения экстренной и планово-консультативной помощи Ирина Кокина проходила обучение во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита». На её счету более 100 летных часов за прошлый год.
Как отмечается, двухдвигательный вертолет «Ансат» имеет взлетную массу свыше 4 тонн и может без дозаправки пролетать расстояние порядка 400 км. Максимальная скорость полета – 275 км/ч. Столичный эксперт отметил наличие в вертолете современного оборудования и кювеза, с помощью которого можно транспортировать младенцев.