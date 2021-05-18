Он доставил пациентку, которая получила тяжелые травмы и нуждалась в экстренной помощи из Большесолдатской райбольницы в областную клинику

Медицинский вертолет в Курской области совершил первый вылет. Он доставил пациентку, которая получила тяжелые травмы и нуждалась в экстренной помощи из Большесолдатской райбольницы в областную клинику.Врачи из областной больницы при доставке работали совместно со специалистом из столицы - главным врачом Национальной службы санитарной авиации Андреем Переведенцевым. В воздухе за состоянием пациентки непрерывно следила бригада медиков, прошедшая предполетный инструктаж. Сотрудница отделения экстренной и планово-консультативной помощи Ирина Кокина проходила обучение во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита». На её счету более 100 летных часов за прошлый год.Как отмечается, двухдвигательный вертолет «Ансат» имеет взлетную массу свыше 4 тонн и может без дозаправки пролетать расстояние порядка 400 км. Максимальная скорость полета – 275 км/ч. Столичный эксперт отметил наличие в вертолете современного оборудования и кювеза, с помощью которого можно транспортировать младенцев.