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В Курском онкоцентре пройдет акция по раннему выявлению меланомы

22 мая на прием можно будет попасть без предварительной записи или же оставить заявку в сообществах учреждения в соцсетях
В Курском онкоцентре пройдет акция по раннему выявлению меланомы

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В Курском онкоцентре пройдет акция по раннему выявлению меланомы. 22 мая на прием можно будет попасть без предварительной записи или же оставить заявку в сообществах учреждения в соцсетях, прислав сообщение с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения - «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники». С 10 часов утра в здании поликлиники (4-й этаж, кабинеты 401 и 402) прием будут вести специалисты отделения опухолей кожи, костей и мягких тканей. Осмотр включает обследование с помощью специального аппарата - дерматоскопа.

Акция приурочена ко Всемирному дню диагностики меланомы, который проходит ежегодно в третий понедельник мая в мире. 

Меланома – это злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток меланоцитов или их клеток-предшественников меланобластов. В большинстве случаев меланома развивается на коже. В 40% случаев меланома может развиться из невусов (родинок, имеющих предрасположенность к перерождению).

Консультация онколога-дерматолога обязательна:

– при наличии отягощенного наследственного онкологического анамнеза;

– людям, имеющим родовые пятна;

– если родинка подвергается хронической травме, подлежат осмотру также часто воспаляющиеся родинки;

– при появлении незаживающего воспаления, трещин, неравномерного окраса родинки и изменения формы;

– людям со светлой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами;

– при появлении новых родинок, резко отличающихся от остальных, при большом количестве родинок;

– людям, подвергающим свою кожу частым и долгим инсоляциям (загару), с ожогами в анамнезе.
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