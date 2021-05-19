Пульмонологическое отделение в областной клинической больнице возобновило плановую деятельность

В Курске прекратил работу еще один ковидный стационар - закрылось отделение для больных коронавирусом в областной клинической больнице. Оно функционировало на базе пульмонологического отделения ноябре прошлого года. После выписки пациентов провели дезинфекцию и переоборудовали помещения. Сейчас там возобновилась плановая госпитализация.В областной больнице было развернуто 48 мест для пациентов с COVID-19. Принимали больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Более чем за полгода врачи отделения поставили на ноги свыше 400 человек.На данный момент для больных с подозрением на ковид-инфекцию предусмотрено 20 коек в приемном отделении №2 и 5 коек в отделении реанимации и интенсивной терапии. Там проходят лечение больные, которым необходима специализированная помощь в условиях медучреждения.