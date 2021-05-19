В мэрии Курска обсудили с предпринимателями проблему дороги со стороны улицы ВЧК

Организаторы парка «Новая Боевка» - они обеспокоены намерением закрыть дорогу в парк

Одно из предложений решения проблемы – это открытие парковки напротив въезда в проулок, ведущего к зоне отдыха. Еще предполагается установить светофор рядом с домом №172 и знак, ограничивающий движение транспорта.





Участок напротив спуска с улицы ВЧК, принадлежащий РЖД, власти хотят сначала взять в аренду, а позднее - оформить в собственность, и сделать там вместительную стоянку, после обустройства которой, проезд будет закрыт. В ближайшей перспективе рассматривается возможность сноса жилых домов и строительства безопасной дороги.

К курскому бизнес-омбудсмену обратились организаторы парка «Новая Боевка» - они обеспокоены намерением закрыть дорогу в парк со стороны улицы ВЧК. В то же время уполномоченному по правам человека в Курске поступают многочисленные жалобы на интенсивный трафик машин по узкой дороге, которая проходит между их частных домов. Вопрос обсудили на совещании в мэрии.