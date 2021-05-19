В мэрии Курска обсудили с предпринимателями проблему дороги со стороны улицы ВЧК

Одно из предложений решения проблемы – это открытие парковки напротив въезда в проулок, ведущего к зоне отдыха. Еще предполагается установить светофор рядом с домом №172 и знак, ограничивающий движение транспорта.
Участок напротив спуска с улицы ВЧК, принадлежащий РЖД, власти хотят сначала взять в аренду, а позднее - оформить в собственность, и сделать там вместительную стоянку, после обустройства которой, проезд будет закрыт. В ближайшей перспективе рассматривается возможность сноса жилых домов и строительства безопасной дороги.