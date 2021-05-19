В двух округах Курска поймали почти 40 нарушителей правил парковки

Собственников еще 36 автомобилей устанавливают

В Курске продолжаются рейды по выявлению нарушителей правил парковки автомобилей. Их проводят сотрудники окружных администраций и инспекторы ГИБДД.





В Центральном округе мониторинг прошел по улицам Чехова, Белинского, Семеновской, Чернышевского, Орловской и на проезде Сергеева. Там выявили 19 нарушителей. Столько же протоколов составили в Сеймском округе. Рейды по несанкционированной парковке прошли по улицам Сумской, Заводской, Дейнеки, 3-й Песковской, Юности и Менделеева. Но штрафов там будет еще больше - в отделы полиции округа чиновники направили запросы об установлении сведений о собственниках 36 автомобилей, их тоже привлекут к административной ответственности. Пятерых автомобилистов пригласили в окружную администрацию для составления протоколов.





Отмечается, что такие рейды будут проходить регулярно.