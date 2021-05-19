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Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на девяти улицах

Но график работ может измениться в зависимости от погоды 

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Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 9 участках автомобильных дорог. Как сообщает ЦУР, это улицы 8-е Марта, Александра Невского, Маяковского, Красной Армии, Сонина, Чайковского. Также продолжается ремонт дорожного покрытия на проспекте Дружбы и улицах Сумская (до Курской областной клинической больницы) и Черняховского (проезд к детскому саду № 127). 
 
Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.
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