Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на девяти улицах

Но график работ может измениться в зависимости от погоды

Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 9 участках автомобильных дорог. Как сообщает ЦУР, это улицы 8-е Марта, Александра Невского, Маяковского, Красной Армии, Сонина, Чайковского. Также продолжается ремонт дорожного покрытия на проспекте Дружбы и улицах Сумская (до Курской областной клинической больницы) и Черняховского (проезд к детскому саду № 127).

Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.