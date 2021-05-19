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Четыре города Курской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

На получение грантов претендуют Фатеж, Рыльск, Дмитриев и Обоянь
Четыре города Курской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

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Четыре города Курской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На получение грантов претендуют Фатеж, Рыльск, Дмитриев и Обоянь. Проектные решения представили губернатору.

В Фатеже предполагается развитие улиц Карла Маркса и Урицкого, их планируется объединить в цельный маршрут, включающий ключевые городские пространства. Это даст импульс к формированию городской жизни на прилегающих территориях и сценарий дальнейшего городского развития. 

В Рыльске намечено благоустройство Советской площади. Реконструировать парк 40 лет Октября – «Ради жизни на земле» планируется в Дмитриеве, а в Обояни – парк юных пионеров. До 1 июня все проекты направят в Минстрой.

Кстати, работа администрации Суджи отмечена неудовлетворительно - суджанские чиновники не разработали проект. Муниципалитет планирует подать заявку в следующем году.

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