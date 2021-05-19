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Лента новостей / Происшествия

В Курске в столкновении двух ВАЗов пострадала школьница

Авария произошла на улице 2-я Новоселовка

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В Курске 18 мая произошла авария, в которой пострадала 14-летняя девочка. 

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 9 часов утра на улице 2-я Новоселовка, рядом с домом №64А. 40-летняя женщина за рулем «Лада Калина» ехала по улице Новоселовка в направлении улицы Чайковского и столкнулась с «ВАЗом-21093», под управлением 59-летнего водителя, который двигался со стороны улицы Чайковского в направлении 1-й Стрелецкой. В результате этого столкновения травмы получила юная пассажирка «ВАЗа».
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