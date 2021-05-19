В Курской области ожидаются грозы, град и похолодание

Днем не теплее 14-19°С

Ненастная погода еще задержится в Курской области.В четверг, 20 мая в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, а в отдельных районах - град. Порывы ветра местами будут достигать 15-17 м/с.Ночью температура воздуха по области составит 9-14ºС тепла, днем столбики термометров поднимутся до 14-19°С. В Курске ночью синоптики обещают +10-12ºС, днем не больше 16-18°С тепла. В столице Соловьиного края также пройдут кратковременные дожди с грозой.