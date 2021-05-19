23 мая в драмтеатре состоится показ спортивной драмы «Белый снег»

Сезон проекта «Кино в театре» закроется показом фильма о легендарной лыжнице Елене Вяльбе. 23 мая в драмтеатре состоится показ спортивной драмы «Белый снег» (категория 6+), а перед показом зрителей ожидает интересное мероприятие.К сожалению, сама Елена Вяльбе на показ в Курск приехать не сможет, но приглашает зрителей посмотреть кино.«Уважаемые куряне, - записала видеообращение к жителям нашего региона прославленная спортсменка, - Я думаю, что каждый, кто приедет на этот фильм, сможет понять: любой человек, имея перед собой цель, сможет ее достичь. Я приглашаю вас посетить в этот день драмтеатр, насладиться этим фильмом, а по жизни идти только вперед, ставить перед собой цели, ничего не бояться, дерзать, побеждать и утверждаться».В конце фильма, снятом по биографии чемпионки, зрители увидят документальную хронику со спортивных соревнований с её легендарной победой. Кстати, саму лыжницу в детстве в картине сыграла её 8-летняя внучка Ангелина.Перед началом показа фойе драматического театра превратится в спортивно-туристический квест с несколькими тематическими зонами. Инструктор детско-юношеского туризма, а также инструктор по горным лыжам, педагог Курского областного центра туризма, руководитель туркружка «Ветер 46» Андрей Лямцев представит водную станцию, где научит вязать узлы – морские и не только. Забравшись в байдарку в каске и спасжилете, можно будет почувствовать себя настоящим туристом-водником.Сюрпризы для гостей подготовила и Федерация лыжных гонок Курской области - в фойе развернут тематическую зону с лыжным снаряжением. Станцию по выявлению силачей с гирями и гантелями подготовит Центр детского творчества. Будут и настольные игры.Начало показа традиционно в 13 часов, а за полчаса до него - мероприятие в фойе.Билеты в кассе драмтеатра стоимостью 50 рублей можно приобрести за час до мероприятия или забронировать в будни по телефону (4712) 54-76-75. Организаторы напоминают, что мероприятие проводится с учётом всех мер профилактики в условиях 75-процентной заполняемости зала и просят зрителей соблюдать масочный режим.