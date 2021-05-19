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Курск без ливневок тонет после каждого дождя

В феврале городские ливнёвки приняли в муниципальную казну, большинство из них просто не числились на балансе. Теперь они закреплены за Водоканалом
Курск без ливневок тонет после каждого дождя

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Отдельной темой для обсуждения на минувшей понедельничной планёрке удостоился прошедший в городе ливень, в некоторых округах даже с градом, сообщает телеканал ТАКТ. Так, к примеру, из года в год буквально затапливает улицу Дзержинского. В умеренный дождь вдоль тротуаров текут реки, а перейти дорогу в такой момент, не промочив обувь, практически невозможно.

К слову, как раз сейчас здесь продолжается ремонт дорожного покрытия. Специалисты уже выполнили фрезерование старого покрытия и приступили к замене бордюрного камня. Имеющиеся на участках ливнёвки восстановят и прочистят, дополнительные делать не планировалось, пояснили в комитете транспорта и автодорог.

Кстати, по словам Виктора Карамышева, ещё в феврале городские ливнёвки приняли в муниципальную казну, большинство из них просто не числились на балансе. Теперь они закреплены за Водоканалом.

Виктор Карамышев, глава г. Курска: «Сейчас прорабатываем техпланы и, соответственно, будем определяться по финансированию».

Впрочем, плачевная ситуация наблюдается и в удалённых от центра микрорайонах.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Увидели, убедились в том, что у нас отсутствуют ливнёвые канализации. Десятилетия с советских времён, к сожалению, этому внимание не уделялось. Как обычно это бывает, в ливень мы видим затопление отдельных участков дорог и территорий города. Особенно остро стал вопрос на территории СНТ «Лесок» и проспекта Дериглазова».

Отметим, в прошлом году в начале летнего сезона дачники также массово жаловались на неудобства и сетовали, что после каждого дождя вынуждены спасать свой урожай. Ситуацию с ливнёвками на Дериглазова обещают решить уже в следующем году.

Алексей Смирнов, первый заместитель губернатора Курской области: «Заканчивается проектно-сметная документация. Мы, в том числе, и в Минстрой России заявку подали на финансирование этих объектов. Случилось так, потому что в своё время, когда город выдавал разрешения на строительство. К сожалению, в полной мере эти моменты были упущены при выдаче тех условий на строительство домов. Мы эту ситуацию исправляем. КПД готов в этом участвовать финансово.

Надеемся, что 22-23 году полностью построим там ливнёвые канализации».

К этому же сроку в Курске должны привести в порядок несколько общественных территорий. Напомним, сейчас продолжается рейтинговое голосование по отбору дизайн-проектов их благоустройства. Например, может значительно преобразиться парк на пересечении улицы Союзной и Куйбышева, а также появится обустроенная зона отдыха у Стрелецкого озера.

Алексей Смирнов: «На сегодня уже более 26 тысяч человек курян проголосовали. В очередной раз призываю делать это более активно, потому что голосование идёт до конца мая. Чем больше мнений курян за те концепции, которые представлены, тем мы с большей вероятностью потом воплотим в жизнь» .

По каждому объекту подготовлено по два проекта, отдать предпочтение нужно за тот, который больше понравится. Воплотят же в жизнь набравший наибольшее количество голосов. Отдать свой можно вплоть до 30 мая на платформе 46.gorodsreda.ru.
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