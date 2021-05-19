Курские мотоциклисты стали реже пользоваться шлемами
За различные нарушения в Курске оштрафовали уже 92 байкера
По статистике, в случае аварии мотошлемы позволяют сохранить жизнь людей более чем в половине случаев и уберегают от серьёзных травм. Для тех, кому этих аргументов недостаточно государство предусмотрело мотивацию в виде штрафов. Шлемы, застёгнутые на подбородке, должны быть надеты на мотоциклисте и каждом из его пассажиров.
Как поясняют в правовом отделеним городского УМВД, в случае отсутствия шлема водитель заплатит штраф в 1000 рублей, а пассажир - 500 рублей.
Такая же ответственность предусмотрена для водителей и пассажиров автомобилей, не пристёгнутых ремнями безопасности.
Кроме штрафов, лиц, по вине которых в аварии пострадали или погибли люди, может ждать и уголовная ответственность. В этом случае водителям стоит понимать, что не пристёгнутый ремень в машине или отсутствие мотошлема могут привести на скамью подсудимых, подчеркивают в полиции.