Курские мотоциклисты стали реже пользоваться шлемами

За различные нарушения в Курске оштрафовали уже 92 байкера

С наступлением теплой погоды на улицы выезжает больше мотоциклистов. В результате рейдов к ответственности за различные нарушения привлечены уже 92 байкера. Сотрудники полиции напоминают о том, как важно при поездках на двухколёсном транспорте использовать средства защиты. Если некоторые из них, например, наколенники – рекомендуемые, то мотошлемы - обязательны и для водителя, и для пассажира.По статистике, в случае аварии мотошлемы позволяют сохранить жизнь людей более чем в половине случаев и уберегают от серьёзных травм. Для тех, кому этих аргументов недостаточно государство предусмотрело мотивацию в виде штрафов. Шлемы, застёгнутые на подбородке, должны быть надеты на мотоциклисте и каждом из его пассажиров.Как поясняют в правовом отделеним городского УМВД, в случае отсутствия шлема водитель заплатит штраф в 1000 рублей, а пассажир - 500 рублей.Такая же ответственность предусмотрена для водителей и пассажиров автомобилей, не пристёгнутых ремнями безопасности.Кроме штрафов, лиц, по вине которых в аварии пострадали или погибли люди, может ждать и уголовная ответственность. В этом случае водителям стоит понимать, что не пристёгнутый ремень в машине или отсутствие мотошлема могут привести на скамью подсудимых, подчеркивают в полиции.