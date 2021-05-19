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В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

За 4 месяца этого года на курских дорогах в ДТП пострадал 41 ребенок
В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

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За 4 месяца этого года в Курской области произошло 39 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 41 ребенок получил ранения. Такие цифры приводит региональная Госавтоинспекция.

Как показывает статистика, количество аварий с участием детей значительно увеличивается во время школьных каникул. Поэтому в ГИБДД решили не дожидаться наступления лета и провести профилактические мероприятия заренее: с 20 мая по 6 июня пройдет мероприятие «Внимание – дети!».

Инспекторы посетят родительские собрания, на которых особое внимание должно уделят вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах. Родителями-водителями напомнят о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, о недопущении к управлению мототранспортом детей и подростков. Напомнят и о том, что детям запрещено ездить на велосипедах по проезжей части дорог до достижения 14 лет. 

С детьми также проведут пропагандистские беседы.

Также в Госавтоинспекции напоминают, что при осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами необходимо руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ №1527 от 23.09.2020 года «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

Также инспекторы обеспечеат охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время проведения торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года и усилят контроль за соблюдением ПДД вблизи с учебными заведениями и местами массового скопления детей.

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