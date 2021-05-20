Получить финансирование смогут индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации

На проекты в области культуры будут выделять федеральные гранты. Это станет возможным благодаря созданию в России Президентского фонда культурных инициатив. Он будет распределять гранты на проекты в области культуры, искусства и креативных творческих индустрий. Получить финансирование смогут индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации. Исключение только госучреждения, госкорпорации и политические партии.Гранты станут предоставлять по результатам конкурсов. В этом году распределят 3,5 млрд рублей.Как отметила председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина, к ним поступает множество предложений и даже полноценных проектов, которые посвящены главным вопросам сегодня – сохранению традиций и культурному образованию молодежи. Поддержку стараются оказывать, но "хорошей идеи и энтузиазма почти всегда недостаточно для реализации качественного проекта".