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На проекты в области культуры будут выделять федеральные гранты

Получить финансирование смогут индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации
На проекты в области культуры будут выделять федеральные гранты

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На проекты в области культуры будут выделять федеральные гранты. Это станет возможным благодаря созданию в России Президентского фонда культурных инициатив. Он будет распределять гранты на проекты в области культуры, искусства и креативных творческих индустрий. Получить финансирование смогут индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации. Исключение только госучреждения, госкорпорации и политические партии. 

Гранты станут предоставлять по результатам конкурсов. В этом году распределят 3,5 млрд рублей. 

Как отметила председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина, к ним поступает множество предложений и даже полноценных проектов, которые посвящены главным вопросам сегодня – сохранению традиций и культурному образованию молодежи. Поддержку стараются оказывать, но "хорошей идеи и энтузиазма почти всегда недостаточно для реализации качественного проекта". 
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