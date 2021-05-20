  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области 10 аттракционов не прошли проверку Гостехнадзора

Проверки продолжатся. Рейды будут походить в выходные дни и по вечерам
В Курской области 10 аттракционов не прошли проверку Гостехнадзора

Читайте также

В Курской области 10 аттракционов не прошли проверку Гостехнадзора, их эксплуатировать не разрешили. Речь идет об аттракционах в Железногорске, Щиграх и Рыльске. В одном случае, когда отсутствовали необходимые документы, инспекторы составили протокол об административном правонарушении.

Всего во время Декады безопасности с 1 по 10 мая специалисты проверили 51 аттракцион. Многие из них они проинспектировали на этапе монтажа, то есть еще до приема посетителей. 

Из-за холодной весны уличные надувные батуты стали эксплуатировать позже, поэтому инспекторы продолжат проводить профилактическую работу до конца мая. В этот период специалисты сконцентрируют свое внимание на сезонных аттракционах: батутах, «прыгалках» и т.п. Рейды будут походить в выходные дни и по вечерам, когда поток отдыхающих наибольший. 

Как и в период декады, инспекторы Гостехнадзора поработают не только в Курске, но и в районных центрах.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В этом году в Курске отремонтируют трамвайные пути от площади Добролюбова до рынка «Урожайный»

В Курской области пасечники снова сообщают о массовом отравлении пчел

В Сеймском округе Курска оштрафовали 8 уличных торговцев

Роман Старовойт: "Последним звонкам в Курской области - быть!"

Курские таможенники возбудили три уголовных дела на формы-однодневки

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске