Проверки продолжатся. Рейды будут походить в выходные дни и по вечерам

В Курской области 10 аттракционов не прошли проверку Гостехнадзора, их эксплуатировать не разрешили. Речь идет об аттракционах в Железногорске, Щиграх и Рыльске. В одном случае, когда отсутствовали необходимые документы, инспекторы составили протокол об административном правонарушении.Всего во время Декады безопасности с 1 по 10 мая специалисты проверили 51 аттракцион. Многие из них они проинспектировали на этапе монтажа, то есть еще до приема посетителей.Из-за холодной весны уличные надувные батуты стали эксплуатировать позже, поэтому инспекторы продолжат проводить профилактическую работу до конца мая. В этот период специалисты сконцентрируют свое внимание на сезонных аттракционах: батутах, «прыгалках» и т.п. Рейды будут походить в выходные дни и по вечерам, когда поток отдыхающих наибольший.Как и в период декады, инспекторы Гостехнадзора поработают не только в Курске, но и в районных центрах.