Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на семи улицах

Александра Невского, Верхняя Луговая, Красной Армии, Сонина, Фрунзе, Сумская и Черняховского

Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на семи участках автомобильных дорог. Как сообщает ЦУР, это улицы Александра Невского, Верхняя Луговая, Красной Армии, Сонина и Фрунзе. Также продолжается ремонт дорожного покрытия на улицах Сумская (до Курской областной клинической больницы) и Черняховского (проезд к детскому саду № 127).

Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.