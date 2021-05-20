Причиной жильцы называют прорвавшуюся трубу «Водоканала»

В Курске пятиэтажку почти две недели затапливает водой. Жильцы дома №27 по улице Нижняя Луговая боятся, что дом может обрушиться - с 9 мая часть подвала залило водой. Причиной горожане называют прорвавшуюся трубу «Водоканала», которая проходит под дорогой прямо в арку пятиэтажки. Косвенно это подтверждает и ослабленный напор холодной воды в квартирах.В управляющей компании «Техническая служба жилсервиса» подтверждают, что водопроводная труба прорвана. Воду оттуда откачивали дважды, подали заявку в «Водоканал». Но ответа пока нет. «Водоканал» открещивается, что нет рабочих. Тем временем вода затапливает не только подвал дома, но и пожарный колодец.«Управляйка» получила разрешение на земляные работы. Теперь там ждут специалистов «Курскводоканала», сообщает 46ТВ.Кстати, этот дом построили 20 лет назад на болоте, говорят жильцы.В УК же добавляют, что водопровод заброшен станкостроительным заводом. И до сих пор непонятно кто его обслуживает.