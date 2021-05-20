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В Курске пятиэтажку почти две недели затапливает водой

Причиной жильцы называют прорвавшуюся трубу «Водоканала»
В Курске пятиэтажку почти две недели затапливает водой

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В Курске пятиэтажку почти две недели затапливает водой. Жильцы дома №27 по улице Нижняя Луговая боятся, что дом может обрушиться - с 9 мая часть подвала залило водой. Причиной горожане называют прорвавшуюся трубу «Водоканала», которая проходит под дорогой прямо в арку пятиэтажки. Косвенно это подтверждает и ослабленный напор холодной воды в квартирах.

В управляющей компании «Техническая служба жилсервиса» подтверждают, что водопроводная труба прорвана. Воду оттуда откачивали дважды, подали заявку в «Водоканал». Но ответа пока нет. «Водоканал» открещивается, что нет рабочих. Тем временем вода затапливает не только подвал дома, но и пожарный колодец.

«Управляйка» получила разрешение на земляные работы. Теперь там ждут специалистов «Курскводоканала», сообщает 46ТВ.

Кстати,  этот дом построили 20 лет назад на болоте, говорят жильцы.

В УК же добавляют, что водопровод заброшен станкостроительным заводом. И до сих пор непонятно кто его обслуживает. 

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