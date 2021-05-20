В Курске пятиэтажку почти две недели затапливает водой
Причиной жильцы называют прорвавшуюся трубу «Водоканала»
В управляющей компании «Техническая служба жилсервиса» подтверждают, что водопроводная труба прорвана. Воду оттуда откачивали дважды, подали заявку в «Водоканал». Но ответа пока нет. «Водоканал» открещивается, что нет рабочих. Тем временем вода затапливает не только подвал дома, но и пожарный колодец.
«Управляйка» получила разрешение на земляные работы. Теперь там ждут специалистов «Курскводоканала», сообщает 46ТВ.
Кстати, этот дом построили 20 лет назад на болоте, говорят жильцы.
В УК же добавляют, что водопровод заброшен станкостроительным заводом. И до сих пор непонятно кто его обслуживает.