  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские таможенники возбудили три уголовных дела на формы-однодневки

Подставными лицами выступили три юных жителя Курской области

Читайте также

Курские таможенники возбудили три уголовных дела на формы-однодневки. Как установлено, три жителя Курской области 23-х и 22-х лет за денежное вознаграждение согласились выступить в качестве учредителей различных ООО. Молодые люди, предоставляя свои персональные данные и формально занимая должности генеральных директоров фирм, административно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность в них не осуществляли и не планировали управлять юридическим лицом. 

Того, кто воспользовался доверчивостью юных курян и вынудил их пойти на экономическое преступление, следователям еще предстоит установить. Дела переданы в органы МВД.

Как поясняют в Курской таможне, фирмы-однодневки создают для уклонения от уплаты таможенных платежей, нарушение валютного законодательства, различных видов контрабанды и мошенничества и др. Курян предупреждают, что передача своих персональных данных посторонним лицам может иметь крайне негативные последствия: частью 1 статьи 173.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица. Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 100 - 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В этом году в Курске отремонтируют трамвайные пути от площади Добролюбова до рынка «Урожайный»

В Курской области пасечники снова сообщают о массовом отравлении пчел

В Сеймском округе Курска оштрафовали 8 уличных торговцев

Роман Старовойт: "Последним звонкам в Курской области - быть!"

В Курске пятиэтажку почти две недели затапливает водой

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске