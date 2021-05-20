Подставными лицами выступили три юных жителя Курской области

Курские таможенники возбудили три уголовных дела на формы-однодневки. Как установлено, три жителя Курской области 23-х и 22-х лет за денежное вознаграждение согласились выступить в качестве учредителей различных ООО. Молодые люди, предоставляя свои персональные данные и формально занимая должности генеральных директоров фирм, административно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность в них не осуществляли и не планировали управлять юридическим лицом.Того, кто воспользовался доверчивостью юных курян и вынудил их пойти на экономическое преступление, следователям еще предстоит установить. Дела переданы в органы МВД.Как поясняют в Курской таможне, фирмы-однодневки создают для уклонения от уплаты таможенных платежей, нарушение валютного законодательства, различных видов контрабанды и мошенничества и др. Курян предупреждают, что передача своих персональных данных посторонним лицам может иметь крайне негативные последствия: частью 1 статьи 173.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица. Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 100 - 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.