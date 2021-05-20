В Сеймском округе Курска оштрафовали 8 уличных торговцев

На особом контроле улицы Литовская, Дейнеки, Менделеева, проспекты Кулакова и Ленинского Комсомола

Курские власти продолжают бороться с нелегальными торговцами. Только с начала года сотрудники администрации Сеймского совместно с полицией провели 76 рейдов, в том числе с изъятием товара. Составлено 186 протоколов об административных правонарушениях. А за последние дни по итогам проведенных рейдов к ответственности привлекли 8 нарушителей. По материалам Западного отдела полиции составлено ещё 8 протоколов за торговлю в неустановленных местах.Как отмечается, рейды проводят с учетом обращений горожан, которые сообщают о стихийных торговых точках на территории округа. На особом контроле находятся места, где чаще всего возникают стихийные ярмарки: это улицы Литовская, Дейнеки, Менделеева, проспекты Кулакова и Ленинского Комсомола.Курянам напоминают, что несанкционированная торговля ставит под угрозу их здоровье, ведь фруктами, овощами, молочной и мясной продукцией на таких прилавках торгуют без документов, подтверждающих безопасность продукции.