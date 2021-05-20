В Сеймском округе Курска оштрафовали 8 уличных торговцев
На особом контроле улицы Литовская, Дейнеки, Менделеева, проспекты Кулакова и Ленинского Комсомола
Как отмечается, рейды проводят с учетом обращений горожан, которые сообщают о стихийных торговых точках на территории округа. На особом контроле находятся места, где чаще всего возникают стихийные ярмарки: это улицы Литовская, Дейнеки, Менделеева, проспекты Кулакова и Ленинского Комсомола.
Курянам напоминают, что несанкционированная торговля ставит под угрозу их здоровье, ведь фруктами, овощами, молочной и мясной продукцией на таких прилавках торгуют без документов, подтверждающих безопасность продукции.