  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Сеймском округе Курска оштрафовали 8 уличных торговцев

На особом контроле улицы Литовская, Дейнеки, Менделеева, проспекты Кулакова и Ленинского Комсомола
В Сеймском округе Курска оштрафовали 8 уличных торговцев

Читайте также

Курские власти продолжают бороться с нелегальными торговцами. Только с начала года сотрудники администрации Сеймского совместно с полицией провели 76 рейдов, в том числе с изъятием товара. Составлено 186 протоколов об административных правонарушениях. А за последние дни по итогам проведенных рейдов к ответственности привлекли 8 нарушителей. По материалам Западного отдела полиции составлено ещё 8 протоколов за торговлю в неустановленных местах. 

Как отмечается, рейды проводят с учетом обращений горожан, которые сообщают о стихийных торговых точках на территории округа. На особом контроле находятся места, где чаще всего возникают стихийные ярмарки: это улицы Литовская, Дейнеки, Менделеева, проспекты Кулакова и Ленинского Комсомола.

Курянам напоминают, что несанкционированная торговля ставит под угрозу их здоровье, ведь фруктами, овощами, молочной и мясной продукцией на таких прилавках торгуют без документов, подтверждающих безопасность продукции. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В этом году в Курске отремонтируют трамвайные пути от площади Добролюбова до рынка «Урожайный»

В Курской области пасечники снова сообщают о массовом отравлении пчел

Роман Старовойт: "Последним звонкам в Курской области - быть!"

Курские таможенники возбудили три уголовных дела на формы-однодневки

В Курске пятиэтажку почти две недели затапливает водой

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске