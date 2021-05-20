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В Курской области пасечники снова сообщают о массовом отравлении пчел

Пчеловоды говорят, что об обработках полей заранее их никто не предупреждал
В Курской области пасечники снова сообщают о массовом отравлении пчел

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Курские пасечники снова сообщают о массовом отравлении пчел. По словам пчеловодов из Дмитриевского района, 18 мая ядохимикатами обрабатывали  поля цветущего рапса рядом с селом Селино. В результате пострадали более двух сотен пчелосемей, сообщает издание «ДДД». 

По данным районного отделения «Союза пчеловодов», поле принадлежит ООО «Неварь», обработка велась ядохимикатом первого класса опасности «Кунгфу плюс». Пасечники говорят, что заранее их об этом никто не предупреждал.

Чтобы разобраться в ситуации на место выехали первый зам председателя областного комитета АПК и начальник регионального управления ветеринарии. Пчеловодам пообещали, что «Неварь» будет предупреждать о планируемых работах, а глава Дмитриевского района Виктор Петров пообещал обсудить с остальными сельхозпроизводителями форму сотрудничества с пчеловодами. 

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